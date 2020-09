Il y a beaucoup de manières de consommer son café… Du traditionnel café passé au ramponneau qui donne ce que l’on appelle péjorativement le jus de chaussette au percolateur contemporain, il n’y a pas beaucoup de différences. Cette méthode permet d’obtenir un breuvage plus ou moins dilué qui plaît tout particulièrement outre-Atlantique, d’où le nom souvent donné de café américain.

Toutefois, l’amateur que je suis préfère des méthodes de préparations plus concentrées et, à l’exception peut-être du café turc ou grec - servi avec son marc - je dois bien reconnaître que l’expresso à l’italienne constitue pour moi l’idéal de dégustation. Ici aussi, pas mal de méthodes de production existent mais les meilleurs ne sont pas toutes accessibles au particulier, les machines professionnelles de baristas étant hors de prix.

Dans cet esprit, le système ESE (easy serving expresso) mis au point par la société Illy et ouvert à d’autres marques, et qui consiste en des coussinets très serrés, donne des résultats très satisfaisants. Toutefois, le système en capsules d’aluminium créé par la marque Nespresso connaît sans doute aujourd’hui le plus de succès, ceci d’autant plus que d’autres marques s’y sont mises depuis que le brevet est tombé dans le domaine public, la dernière en date étant précisément Illy.

Avec une promotion assez géniale, personnalisée par le séduisant George Clooney, la marque suisse n’en fait pas moins l’objet de nombreuses critiques, entre autres en termes de pratiques peu compatibles avec la vision moderne d’un environnement durable et de commerce équitable. Pourtant, il faut bien reconnaître que ces dernières années, Nespresso a déployé pas mal d’initiatives que certains appelleront du greenwashing mais qui n’en sont pas moins intéressantes.