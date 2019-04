Colruyt et OKay rappellent des œufs de poules élevées en plein air de la marque Boni Selection, informe mardi le groupe Colruyt. Un contrôle a permis de déceler un faible dépassement de la norme réglementaire en polychlorobiphényles (PCB), des polluants organiques nocifs pour l'homme. Les oeufs issus du fournisseur en cause ont été vendus entre le 29 mars et ce 30 avril. Les emballages concernés portent le code BE-3674 et les oeufs eux-mêmes sont identifiables grâce au code 1-BE1138-03.

Ces produits ne risquent pas de causer "d'effet direct sur la santé publique", assure le groupe Colruyt. Il est néanmoins conseillé aux clients qui les ont achetés de ne pas les consommer et de les ramener dans leur magasin, où ils leur seront remboursés.

Pour plus d'informations, les clients peuvent appeler le 02/345.23.45 ou contacter leur magasin.