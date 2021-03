Si le dernier comité de concertation n’aura permis que de rares assouplissements, il aura au moins eu le mérite de présenter un calendrier de déconfinement. Si tout dépendra comme toujours de l’évolution des chiffres dans les semaines à venir, on sait que le mois d’avril devrait être celui des activités extérieures. Et un secteur en particulier a été cité vendredi, celui des parcs d’attractions. Ces derniers avaient fait entendre leur voix ces dernières semaines en demandant une réouverture immédiate, à l’instar des parcs animaliers. Comme lors de la fermeture forcée en octobre dernier, les directions ne comprenaient pas la différence faite entre les deux types de parc.

Et si la bonne nouvelle est tombée vendredi, elle a eu le mérite de mettre en colère d’autres secteurs. S’il est difficile de comparer les parcs d’attractions avec le secteur de l’Horeca ou du sport, on peut plus facilement se demander si pareille annonce n’aurait pas pu se faire pour certains pans de la culture mais aussi et surtout pour les forains qui devront attendre le 1er mai et qui se sentent à nouveau discriminés, comme l’expliquait Patrick De Corte, représentant des forains bruxellois ce week-end. “Nous nous sentons toujours discriminés ! Je ne comprends vraiment pas la différence qui est faite entre les deux.”

Mais revenons à nos parcs d’attractions.