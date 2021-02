Contraints de payer pour louer ou acheter un compte, sans-papiers et mineurs pédalent pour quelques euros.

La location ou la revente de comptes Deliveroo ou Uber Eats est loin d’être un phénomène marginal. Martin Willems, responsable des United-freelancers à la CSC connaît bien le phénomène. "C’est même très fréquent. Il faut savoir que seulement 20 % des coursiers travaillent sous statut d’indépendant, les autres sont sous le régime de l’économie collaborative, le peer to peer. Les indépendants ne sont pas concernés par cette problématique. En revanche, les dérives sont nombreuses dans le système peer to peer. Le détenteur d’un compte peut gagner jusqu’à 6 390 € maximum, taxés forfaitairement au taux de 10 % sans que cela ne s’ajoute à ses revenus et soit donc imposable."

