Test Achats a dévoilé, ce vendredi 26 juin, les résultats de son étude sur les appareils connectés. Pas moins de 36 failles ont été détectées sur les 11 produits testés (3 aspirateurs robots, 3 serrures de porte, 2 sonnettes et 3 lampes). 7 des 11 articles présentaient au moins un important problème de sécurité. Si les résultats posent question, c'est également à cause du caractère sensible des données que peuvent parfois renfermer ces appareils. Adresse, identité... sont autant d'informations que peuvent se procurer les pirates après avoir réussi à entrer dans le système de ces ustensiles du quotidien trop peu sécurisés.

Le test a rassemblé plusieurs appareils de marques réputées ainsi que des appareils de marques inconnues. Il s'est avéré que les produits de marques inconnues font davantage l'objet de problèmes de sécurité. Certains de ces appareils se sont d’ailleurs révélés être des “produits blancs” ce qui indique que des centaines de milliers d’appareils pourraient donc présenter les mêmes risques de sécurité sous des labels différents.

"Inquiétant, mais on y travaille"

Face à ces nombreuses failles détectées, Test Achats prône la prudence. "Nous ne disons toutefois pas aux utilisateurs de ne pas avoir recours à ce genre d'appareils, explique Aline Rodrigues Dias, porte-parole de Test achats. Nous préférons nous adresser directement aux fabricants pour qu'ils soient sensibilisés au problème et plus prudents à l'avenir."

Cependant, parmi toutes les entreprises contactées par Test Achats, une seule s'est engagée concrètement à s'attaquer aux principales vulnérabilités relevées. "C'est inquiétant, mais on y travaille", continue Mme Rodrigues Dias.

Cinq conseils de sécurité essentiels

Comme le souligne Test Achats, la sécurité de vos données n'est pas que l'affaire du fabricant à ces appareils intelligents. Il existe des moyens de vous assurer que vos informations personnelles soient en sécurité: