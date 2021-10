Les iPhone et iPad qui utilisent une version antérieure à iOS 13 ne seront pas pris en charge.

Dévoilé lors de la Keynote d’Apple de ce lundi 18 octobre, les AirPods 3 bénéficient d’une meilleure autonomie,d’un design revu et de quelques autres améliorations.

Cependant, ils ne seront pas compatibles avec tous les modèles d’iPhone, d’iPad ou d’iPod touch malheureusement. Si vous disposez donc d’un ancien modèle qui tourne sur une version antérieure à iOS 13, vous ne pourrez pas utiliser ces nouveaux AirPods 3.

Concrètement, les nouveaux AirPods ne sont pas pris en charge par l’iPhone 6, l’iPhone 6 Plus et l’iPhone 5s, ainsi que l’iPad mini 2, l’iPad mini 3 et l’iPod touch de sixième génération ou toute version antérieure à ces modèles.



Si vous avez un doute sur votre modèle, Apple liste tous les appareils compatibles sur cette page.

Si vous possédez l'un de ses appareils cités, nous vous conseillons donc d'utiliser les AirPods 2 et AirPods Pro qui eux sont pris en charge par ces modèles.