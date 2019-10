La société Norenca rappelle ses préparations à l'américain et l'américain martino car des contrôles ont mis en évidence la présence de salmonelle, a indiqué mardi le fournisseur de viande Sopraco.

Les produits visés ont été mis en vente à partir du 17 octobre 2019 dans des raviers de 175 grammes, 350 grammes et 850 grammes, portant les numéros de lot 01942289 et 01942290. Ils affichent comme dates de péremption les 23 et 24 octobre 2019.

L'américain a été commercialisé dans divers Spar et Makro, quelques Carrefours et enseignes de quartier, un magasin Alvo et un Match. Les clients sont priés de ne pas consommer les produits et de les rapporter en magasin.

Les toxi-infections alimentaires causées par les salmonelles se traduisent par des troubles gastro-intestinaux souvent accompagnés de fièvre dans les 12 à 72 heures qui suivent la consommation des produits contaminés. Ces symptômes peuvent être aggravés chez les jeunes enfants, les sujets immunodéprimés et les personnes âgées.