Au bout d’un chemin creux dans le charmant village de Bousval se love désormais un chai, celui du vignoble du château de Bousval. Un vignoble qui a été planté en 2014 et qui a donné ses premières bouteilles en 2016. Mais ce n’est que le millésime 2018 qui commencera à être commercialisé.

Michel Verhaeghe de Naeyer, propriétaire de ce château familial, a eu l’idée de planter de la vigne dans cette région. "Pas question de surfer sur une quelconque vague de mode en voulant rapidement gagner de l’argent dessus", explique-t-il. "Je préfère travailler sur le long terme, avec un outil viable, respectueux de l’environnement."

Jeudi, avec son équipe, il inaugurait le chai qui accueillera tout le processus de vinification." Il a été construit de manière durable, de façon à ne pas choquer mais au contraire, de se marier avec l’environnement."

Le bureau d’architectes AWAA avait déjà conçu les locaux de la brasserie Duvel Moortgat ou encore du bâtiment Caméléon, toujours dans l’idée de s’insérer dans son environnement.

À l’intérieur, cuves en inox, jarre et œuf attendent leurs premières grappes, tandis qu’au sous-sol, les barriques en bois affichent, à la craie, le type de cépage et la provenance du raisin. "Si nous avons principalement du chardonnay dans le vignoble, nous veillons à le récolter de manière à ne pas mélanger les grappes de différentes parcelles de terrain. Certaines seront récoltées plus tôt, d’autres plus tard. C’est après qu’on opérera le mélange en fonction du goût que l’on recherche", explique Vincent Dienst, le jeune maître de chai.

Le vignoble du Château de Bousval a pu compter sur un célèbre œnologue et vigneron travaillant à Nuits-Saint-Georges, Pascal Marchand. "Mais à terme, nous souhaitons également distiller des marcs", reprend Michel Verhaeghe. "C’est pourquoi nous avons un alambic. J’envisage de réaliser une grappa qu’on appellera marc de Bousval. Je compte aussi planter des arbres fruitiers en vue d’autres eaux-de-vie."

Le chai, en ces jours d’inauguration, accueille actuellement une exposition de l’artiste franco-israélien Daniel Enkaoua. L’épouse de Michel n’est autre que la galeriste Esther Verhaeghe. "Cet artiste avait été le premier à être exposé dans ma galerie ; je trouvais logique de réaliser la première expo dans le chai avec lui. J’envisage d’en réaliser une chaque année, aux moments creux, c’est-à-dire de mars à juin."