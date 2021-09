Depuis le début de la crise, l’Horeca a été au cœur de l’actualité. Cristallisant souvent le manque de contacts sociaux et de moments de détentes, la fermeture des bars, cafés et restaurants en a frustré plus d’un. Et on ne parle pas des patrons d’établissements eux-mêmes qui ont souffert (et souffrent encore) des deux fermetures.

Au rayon des bonnes nouvelles cependant, on remarque que les Belges tiennent leurs promesses depuis le mois de mai. Nous étions nombreux à vouloir pousser la porte d’un restaurant au plus vite, et cela se traduit dans les chiffres. Une étude menée par TheFork (une aile de Tripadvisor spécialisée dans les réservations en ligne, NdlR) s’est penchée sur le nombre de réservations dans les restaurants durant l’été 2021. Et par rapport à l’an dernier, les chiffres sont à la hausse.



(...)