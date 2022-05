Attention, passionné ! Pierre Gelin aime le vin, en découvrir, en vendre mais aussi en faire, en élever comme on dit. Au cœur de son affaire de caviste à Braine-le-Château, il a poussé le bouchon un peu plus loin. Pour la première fois depuis quarante ans, il relance en Belgique l’embouteillage. Une idée un peu folle et presque à contre-courant. "On me prend pour un illuminé , dit-il. Ce n’est pas grave. Je retrouve l’âme de mon métier : toucher et faire vivre le vin."

Après quelques rebondissements familiaux, un job dans d’autres entreprises, Pierre Gelin s’est installé en tant que négociant à Uccle avant de racheter le Pilori, adresse connue à Braine-le-Château dans le Brabant wallon. Dans son magasin, des milliers de bouteilles (il en vend 400 000 par an). Des étiquettes connues, des découvertes et ses propres vins. Sur 500 références, 30 sont désormais élevées et mises en bouteille ici. "Le Belge est encore frileux par rapport à l’embouteillage dans notre pays. Pourtant, il n’y a aucune raison objective que la mise en bouteille au château soit meilleure."