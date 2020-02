Mattel lance une nouvelle collection de modèles bien loin des stéréotypes habituels.

Un corps de poupée Barbie. L’expression a souvent qualifié une femme à la beauté et aux mensurations jugées parfaites. Et c’est bien là tout le problème. Involontairement, la poupée Barbie de Mattel a véhiculé durant des décennies l’image d’un canon de beauté irréel et peu en phase avec la réalité.

Avec sa nouvelle campagne, "Barbie est la marque de poupées la plus diverse", le fabricant de jouets américain lance une collection de 176 modèles qui s’éloigne de ces codes, pour ne pas dire stéréotypes, faisant croire aux jeunes filles que la beauté passe par un corps parfait, sans aspérité. D’ailleurs, avec ses mensurations, si Barbie devait exister en chair et en os… elle ne tiendrait pas debout !

Elle connaîtrait en effet de graves problèmes de santé et ne pourrait pas soutenir sa tête avec un cou trop long et 15 centimètres plus fin que celui d’une femme normale. Sa taille de guêpe (40 centimètres), ne permettrait pas non plus de loger tous les organes. Quant à ses jambes, anormalement longues et bien trop maigres et ses chevilles de 15 centimètres, elles ne lui permettraient pas de tenir debout. Pas plus qu’elle ne pourrait se soutenir avec ses mains et ses ridicules poignets de 7,6 centimètres. Elle vivrait donc allongée, malade, probablement en souffrant…

Cette nouvelle collection est, dès lors, bien plus en adéquation avec le monde d’aujourd’hui. Barbie ne se cache plus sous ses artifices, comme ce modèle atteint du vitiligo, montrant qu’on peut être une personne tout à fait normale avec cette maladie de la peau qui provoque des taches blanches sur l’épiderme.

Ken aussi change

Barbie affiche aussi ses handicaps, se déplaçant alors en chaise roulante ou même avec une prothèse. Ou encore sans cheveux, montrant différentes pathologies qui sont malheureusement bien réelles et (trop) courantes. "Ce qui nous rend différents nous rend plus beaux", affirme la marque sur Twitter.

Ken, lui aussi, se modernise, affichant tantôt des cheveux roux, tantôt des cheveux longs et blonds…