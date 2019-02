Motivation de cette nouvelle offre : la consommation de données explose...

Ce n'est pas un virage à 180 degrés, mais il y a, dans la nouvelle offre de Base, l'intention de se réouvrir une voie que la formule "Based On You" avait éclipsé. De fait, en lançant, en 2016, l'abonnement mobile qui s'adapte à la consommation précise de chaque client (avec report des minutes ou Gigas non-consommés au mois suivant), l'opérateur avait fermé la porte à la possibilité de vendre des abonnements illimités... Or, c'est une porte que pas mal de concurrents ont emprunté depuis, à commencer par Orange Belgique, puis Proximus. Cest que, d'un point de vue marketing, "illimité" reste un terme très porteur, même si ltous les clients n'ont pas réellement besoin de 20 Go mensuels.

De l'illimité... avec une limite quand même

Cette porte, Base veut la rouvrir : à compter de ce 11 février, l'opérateur va lui aussi proposer un forfait mobile illimité. Il coûtera 40 € par mois (25 € durant trois mois, en guise d'offre temporaire de lancement) et permettra de téléphoner, envoyer des SMS et surfer de manière infinie. C'est sur ce dernier point que Base se distingue quelque peu : pour éviter les abus, les opérateurs proposent en effet un illimité... limité. Au-delà de 20 Gb consommés sur le même mois, la connexion de l'utilisateur est en effet ralentie (et non coupée) à 512 kbps. Ce seuil de "fair-use policy", Base le pousse un peu plus loin : il s'agira, chez l'opérateur acquis par Telenet, de 25 Gb. Surtout, dans sa conception, l'offre scinde le data consommé en Belgique de celui utilisé ailleurs en Europe : chaque utilisateur peut consommer 25 Gb de volume mensuel à pleine vitesse, mais aussi 20 Gb à l'étranger. Soit un total, inédit en Belgique, de 45 Gb/mois. La concurrence se limite à 20 Gb tout compris, en Belgique comme dans l'UE.

A titre comparatif, Aigle Unlimited est à 40 € par mois chez Orange (promo temporaire : les trois premiers mois à 20 €), Proximus XL Unlimited chiffre à 42,99 € par mois (avec une offre temporaire à 34,95 € par mois pendant 6 mois). Chez Telenet, la formule Kong Unlimited réclame 43 € par mois.

Tous les clients Base dont la facture mobile mensuelle s'élève à minimum 40 € seront automatiquement migrés vers ce nouveau forfait. Pour les clients professionnels, BASE lance une offre similaire à 35 euros (HTVA).

La consommation de données ? + 45 % en un an !

La tendance se confirme: la consommation de données continue d’augmenter d’année en année. Les derniers chiffres montrent ainsi que l’abonné Base qui profite effectivement de la 3G/4G pour surfer sur son mobile consomme aujourd’hui en moyenne 2,5GB de données par mois, soit une augmentation d’environ 45% en un an. Une augmentation du même ordre avait été constatée l’année précédente. Les plus gourmands en data, à savoir ceux qui consomment déjà plus de 20 Gb par mois, se comptent déjà "en milliers de clients à ce jour" au portefeuilel de l'opérateur...