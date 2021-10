Belge et fière de l’être. Champenoise et fière de diriger la maison de champagne Duval-Leroy à Vertus, dans les côtes de Blancs pour les connaisseurs, depuis plus de trente ans. Belge, cela ne s’entend presque plus sinon lorsqu’elle s’enthousiasme pour des lieux ou des spécialités culinaires que seule une compatriote peut connaître.

Carol Duval-Leroy, née Nilens, a vécu toute son enfance à Bruxelles partagée, après le divorce de ses parents, entre Tervueren, Rhode-Saint-Genèse, Oostmalle et ses cousines (elles ont été importantes dans sa vie) à Houffalize.

Le destin de cette citadine de base l’a emmené, par amour, à épouser un Champenois propriétaire du Domaine Duval-Leroy, fondé en 1859 et qui se transmet depuis dix générations. Trois enfants, Julien, Charles et Louis avant que la maladie ne rattrape son mari et l’emporte en 1991. Propulsée sans expérience à la tête de l’affaire par la volonté de son époux, elle devient la seule femme à la tête. À 36 ans.

Trente ans plus tard, elle assure la transmission à ses trois enfants même si elle reste " la tête de gondole " comme ils disent. "Je m’offre désormais des vacances avec mes petits-enfants", avoue celle qui a voué sa vie à cette maison qui exporte plus de 60 % de sa production et dont les flacons squattent plus de 250 tables réputées. Elle se livre dans Femme de Champagne (aux éditions du Cherche-Midi). Notre grand entretien nous emmène à quelques kilomètres d’Epernay avec une femme au caractère bien trempé qui se dit "féministe mais sans excès".

Malgré vos longues années en France, vous n’avez jamais abandonné votre carte d’identité belge. Nourrissez-vous encore beaucoup de contacts avec notre pays ?