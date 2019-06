Dans un monde idéal, toute l’alimentation serait naturelle et saine, dépourvue d’additifs nuisibles et produite dans des conditions aussi respectueuses de l’environnement que de celles et ceux qui contribuent à sa production.

La réalité est néanmoins très différente et innombrable sont les consommateurs prêts à croire tout et n’importe quoi pourvu qu’ils soient persuadés qu’ils se nourrissent de manière aussi proche que possible des conditions évoquées ci-dessus.

La grande distribution l’a bien compris et propose, souvent à prix d’or, une série de denrées n’ayant de naturel qu’un label bio brandi plus comme un argument marketing que comme une démarche naturelle sincère.

Fort heureusement, notre pays possède un réseau de commerce véritablement éco-responsables où il est possible de trouver des produits tout à fait respectables, proposés dans un contexte nettement plus sincère.

(...)