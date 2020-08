En pleine période des "gestes barrières" et afin de diminuer le temps d’attente aux caisses de ses magasins, Carrefour testera à partir du 25 août dans l'un de ses hypermarchés parisiens le dispositif "C’Réservé". Il s'agit en fait d'un service de réservation en ligne de créneaux horaires pour le passage en caisse.

Une fois en magasin, le client devra scanner un QR Code affiché dans le supermarché qui le redirigera vers l’application, afin de choisir un créneau horaire d’un quart d’heure pour payer ses achats. Au préalable, le client devra indiquer s’il fait ses courses muni d’un panier, ou d’un chariot.

Carrefour n’en est pas à son coup d’essai et avait déjà tenté l’expérience lors de l'année 2016. Le service n’avait cependant pas séduit les clients. Sauf qu'en 2020, nous sommes en droit de nous dire qu'avec le contexte actuel de crise sanitaire il est utile de fluidifier le passage en caisse. L’engouement va donc certainement être au rendez-vous dans cette phase de test.

Accélérer le passage en caisse pour éviter de rebuter les clients pressés n'empêche pas de penser à ceux qui souhaitent à l'inverse prendre tout leur temps et discuter avec le caissier. C'est le but de la "blablabla caisse" conçue par Carrefour et actuellement testée dans quatre hypermarchés du groupe en France.

Rien ne dit si un tel système est également envisagé en Belgique à l'heure actuelle.