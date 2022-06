Les dernières périodes de soldes n’ont pas été de bonne facture pour de nombreux commerçants. La crise du Covid-19 est passée par là, et voilà que la crise du pouvoir d’achat vient perturber les ventes depuis plusieurs semaines. De quoi inspirer de la prudence, alors que les soldes d’été commencent dans une dizaine de jours. Premier élément important : les stocks seront encore importants, et c’est une bonne nouvelle pour les consommateurs, puisque le SNI évoque un minimum de 30 % de remise dès les premiers jours, selon l’enquête menée auprès de ses membres. " Les stocks sont dès lors encore relativement importants, de l’ordre de 40 %-50 % pour 72 % des détaillants. Il y aura donc rapidement des bonnes affaires à faire pour le consommateur, et rapidement puisque 49 % des commerçants annoncent des remises de 30 % dès l’entame des soldes. Cela monte même à 40 % pour 1 sur 5", indique le SNI.