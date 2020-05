Le secteur brassicole estime à 400 millions d’euros les pertes qui seront accumulées par les brasseries en mars, avril et juin. Cela correspond à 10 % du chiffre d’affaires annuel du secteur, a fait savoir la fédération Brasseurs belges. Ces calculs misent sur une réouverture de l’Horeca le 8 juin. Cafés et restaurants représentent en effet 42 % de la consommation de bière en Belgique et leur fermeture depuis la mi-mars pèse forcément sur l’activité des brasseries.