Le Black Friday évoque une frénésie d’achats depuis quelques années avec des ristournes et des promos qui semblent irrésistibles. Mais on peut imaginer profiter des ristournes pour des produits dont on a réellement besoin plutôt qu’une énième paire de sneakers ou de la techno.

Des accessoires de cuisine

Ceux qui vont durer une vie entière. Comme les cocottes Le Creuset ou des couverts de chez Christofle. Jusqu’à -40 %.

Valise et sac de voyage

Souvent, on use les valises jusqu’à la corde. chez Samsonite ou Delsey, c’est -40 % et 10 % supplémentaire. Une valise cabine à 89 € plutôt que 150, c’est tentant.

Du vin

Oui, il y a des prix dans les celliers et autres magasins de vin en ligne. Tout bénéf pour les fêtes qui arrivent.

Une robe de mariée

Elle doit être belle, elle doit nous ressembler, elle est un symbole et on la gardera toute sa vie, d’accord… mais dans le même temps, on ne la met qu’une fois ! Sur ASOS, il y a entre 20 et 80 % pour le black friday sur ce type de robes. Même si on se marie en septembre prochain, cela vaut le coup.

Des lunettes

Dans les grandes chaînes d’opticiens, il y a des prix sur les montures, optiques comme solaires. 40 % chez Grand Optical. Quand on connaît le prix des lunettes, c’est la bonne saison !

Oreillers et linge de lit

On doit changer d’oreiller tous les 5 ans, vous le faites ? Ce vendredi, c’est l’occasion de mieux dormir en investissant dans un bon oreiller : plumes, matières naturelles, mousse latex : qu’importe mais sachez que la qualité a un prix. Un bon oreiller qui soutient bien les cervicales et qui évacue la transpiration de la nuit, cela coûte au moins 100 €. Jusqu’à 50 % chez Emma, La Redoute, La Compagnie du blanc.

Des plantes et des aromates

On vend de plus en plus de plantes d’intérieur en ligne. Pratique quand on n’a pas de voiture et qu’on veut une belle Monstera Deliciosa ! Les promos sont nombreuses pour la cyber-week. La marque Prêt à pousser qui propose des jardins d’intérieur et aromates avec système d’arrosage et éclairage propose aussi des prix au-delà de 20 %.