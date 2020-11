Essayez les titres de Gaming1, Blackbeard et Black White. Passez votre temps avec Black Mummy de Tom Horn. Amusez-vous et raflez les gains

Blackbeard (The golden age), un dice slot de Gaming1

Vous aimez les histoires des pirates ? Partez à l’aventure, à la recherche de trésors, avec Blackbeard et son équipage ! Les images, les sons et les animations de ce titre de Gaming1 vous feront croire que vous êtes vraiment en plein cœur des océans. Le jeu comporte 5 rouleaux et 20 lignes de paiement. Les mises vont de 0,25 € à 5 €. Ce jeu présente les symboles classiques d’un jeu de dés, mais également des icônes représentant l’univers des pirates.

Le symbole le plus payant est Barbe Noire qui paie dans les deux sens. Il y a aussi un symbole wild, le drapeau des pirates, qui peut remplacer toutes les autres icônes. Pour déclencher jusqu’à 10 tours gratuits, faites apparaître 3 symboles scatter, représenté par le navire, sur l’écran. Dès que vous avez atteint 100 fois votre mise, vous lancez les Super games qui sont une opportunité supplémentaire de rafler les gains.

Black Mummy, un dice slot de Tom Horn

Les momies vous passionnent ? Cela le sera encore plus le cas grâce à ce jeu de Tom Horn. Partez à l’Égypte pour trouver un trésor caché dans un tombeau antique. Le Black Mummy comporte 5 rouleaux et 5 lignes de paiement. Les mises, allant de 0,10 € à 100 €, conviennent à tous les types de joueurs. Ce jeu ne comporte pas une multitude de bonus. Mais ses fonctionnalités sont assez généreuses et peuvent vous faire remporter d’importants gains.

Le symbole le plus payant est le Black Mummy. C’est le wild qui peut se substituer aux autres icônes. S’il remplace des symboles de carte, il se transforme en multiplicateur de gains allant x3 à x5. Après chaque gain, vous pouvez aussi tenter de doubler votre récompense grâce au jeu gamble.

Black White – Dice game by Gaming1

Voici un jeu sans fioriture, mais qui permet de gagner gros. Black White est un produit de Gaming1. Il s’agit d’un jeu de dés comportant 4 boîtes de 3 colonnes chacune. Si vous avez l’habitude de choisir les divertissements à faible mise, pensez à ce jeu. En effet, ses mises vont de 0,25 € à 5 €, pour un RTP de 96 %. Gaming1 a ajouté un symbole bonus dans Black White pour augmenter vos chances de rafler les gains. Si 3 symboles bonus apparaissent dans l’une des grilles, vous déclenchez le jeu bonus.

Durant ce jeu bonus, soit vous gagnez des points, soit vous lancez le jeu « Mystery » qui accroît encore plus vos gains. Les multiplicateurs sont aussi au rendez-vous. Ils permettent de multiplier les points par 1,5 ou par 2, en fonction du nombre de lignes gagnantes. Si 9 symboles identiques apparaissent dans une seule grille, vous remportez 200 extra points.

