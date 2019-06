Les achats en ligne sont de plus en plus répandus et les commerçants cherchent à réduire toujours plus le temps de livraison pour satisfaire leurs clients.

Ainsi, Bol.com vient d’annoncer que ses clients flamands et bruxellois peuvent désormais opter pour la livraison le jour même.

Toute commande passée avant midi peut en effet être livrée par bpost entre 18 h et 22 h. De même, il sera possible de se faire livrer le dimanche également.

Les deux services, "Livraison aujourd’hui" et "Livraison le dimanche", seront déployés à partir de cette semaine, annonce Gondola. La livraison le jour même n’est cependant pas disponible pour les produits vendus par des tiers sur le site bol.com, ainsi que pour les articles d’occasion ou les produits gros et lourds. Prix du service : 2,99 €. "Nous voulons répondre autant que possible aux souhaits et aux attentes de nos clients et leur offrir autant de choix que possible pour la livraison de leurs colis" , déclare Koen Van Gerven, CEO de bpost.

"Un large éventail d’options de livraison augmente également les chances de réussite de la livraison dès la première fois" , ajoute la porte-parole Barbara Van Speybroeck. "Cela réduit le nombre de voyages inutiles."

Un tel service existe déjà aux Pays-Bas, et il n’a pas été facile de transposer le modèle à la Belgique étant donné que toutes les commandes sont préparées au centre de distribution de bol.com à Waalwijk. "Les commandes y sont prises en charge et transférées aux centres de tri bpost à Anvers, Bruxelles et Gand. De là, la distribution s’effectue avec le propre personnel de l’entreprise. Pour pouvoir offrir ce service, nous comptons entièrement sur nos propres ressources" , explique Barbara Van Speybroeck.