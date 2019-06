Bonne nouvelle pour les commerçants belges. Alors que les achats transfrontaliers ne cessent de croître, il ne sera plus aussi intéressant de franchir la frontière pour faire ses courses aux Pays-Bas.

Le mois dernier, les prix ont grimpé de 3,8 % dans les supermarchés néerlandais. "Les prix de la viande et du poisson ont augmenté de près de 5 % sur une base annuelle en mai 2019. Il s’agit de la plus forte augmentation de prix depuis près d’un an et demi", a déclaré le Bureau central de la statistique des Pays-Bas.

"Depuis janvier, la hausse des prix du pain et des céréales a atteint son plus haut niveau depuis dix ans. Les prix des produits laitiers ont augmenté de 3 % cette année et tous les autres aliments sont devenus en moyenne plus chers de 4 %. Les fruits et légumes étaient 2,6 % plus chers. Les prix des légumes ont augmenté, tandis que les fruits sont devenus moins chers."

L’augmentation des prix est en grande partie due au taux de TVA qui avait déjà été augmenté en janvier de 6 à 9 %. Cela a fait monter le prix de la nourriture. Au cours des dix années précédentes, seuls les mois d’avril 2019, septembre 2017 et janvier 2013 ont affiché des taux de croissance comparables. Il est dès lors nettement moins intéressant d’aller s’approvisionner outre-Moerdijck.

Les Belges se rendent régulièrement dans les pays voisins pour faire leurs achats, selon les chiffres de l’agence d’études de marché Nielsen. 14 % font occasionnellement leurs achats aux Pays-Bas. En raison de l’augmentation de la TVA, ce pourcentage diminuera sans aucun doute.

Nous avons décidé de comparer les prix entre Albert Heijn, le casseur de prix aux Pays-Bas et Colruyt, l’enseigne la moins chère de Belgique. Force est de constater qu’hormis certaines promotions plus qu’attractives de la part du Néerlandais, la différence de prix ne justifie pas le déplacement. Pour certains produits, Colruyt est même clairement moins cher. Il faudra donc prendre le temps de bien comparer avant d’acheter de l’autre côté de la frontière, ce dont se réjouit la grande distribution belge…