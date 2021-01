Cela fait près d’un an que bpost connaît une augmentation structurelle du nombre de colis à traiter. Plusieurs records ont été battus lors des deux confinements, mais aussi durant les fêtes de fin d’année. Et pour gérer tout cela, il a bien fallu s’adapter. Plusieurs milliers de personnes ont ainsi été embauchées pour trier et distribuer tous ces paquets, mais des efforts ont aussi été faits au niveau logistique. Car si les centres de tri ont tourné à plein régime, c’est aussi le cas pour les bureaux de poste qui ont dû réceptionner des dizaines de milliers de colis.

Depuis 2019, bpost déploie aussi sur le territoire des Cubee.

(...)