Bpost avait prévenu ses clients en mai dernier, se faire livrer un colis depuis un pays situé en dehors de l’Europe coûte désormais plus cher. "Attention : l’Union européenne introduit de nouvelles règles de douane pour les achats en ligne effectués en dehors de l’UE, y compris au Royaume-Uni. Vous devrez payer la TVA et des frais d’importation sur tous les colis livrés en Belgique à partir du 1er juillet. Cette règle s’appliquera aussi aux colis commandés avant le 1er juillet et qui arrivent après cette date", prévenait alors bpost.

Mais comme tout changement majeur, tout ce ne se déroule pas sans accroc au départ, comme le confirme Laura Cerrada Crespo, porte-parole de bpost.