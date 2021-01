"Le nombre de passagers qui ont actuellement réservé un siège sur ces vols ne permet pas de les exploiter de manière économique ou écologique", justifie l'entreprise.

La décision est liée au coronavirus et aux restrictions de voyage qui y ont été décidées en conséquence. De plus en plus de passagers annulent en outre leurs vols, en partie à cause du risque que le gouvernement resserre les règles sur les voyages non essentiels.

Par rapport à 2019, l'offre prévue était déjà très limitée, mais elle est maintenant encore plus réduite. Plus précisément, Brussels Airlines assurera 7% du nombre de vols en février par rapport au même mois il y a deux ans, et 12% en mars, détaille sa porte-parole Kim Daenen.

Au total, 900 vols seront annulés. Un certain nombre de destinations touristiques vont dès lors disparaître complètement de l'offre.

Pendant les vacances de printemps, plus de 150 vols qui étaient prévus n'auront finalement pas lieu. Cela aura un impact sur environ 4.000 clients.

Les passagers dont les vols ont été annulés en seront informés. Ils pourront en réserver un nouveau ou demander un remboursement.

L'offre à destination et en provenance de l'Afrique, actuellement de 40% par rapport à 2019, est, elle, maintenue.