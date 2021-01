Désormais, les lunettes ne vont plus sans la buée qui les accompagne à chaque sortie en extérieur, discussion animée ou coup de chaud émotionnel… Et si on passait aux lentilles ? C’est une décision tentante. Et si l’on pouvait s’attendre à un boom des demandes et des ventes de lentilles de contact, il est tout de même mitigé : "L’ensemble des ventes et particulièrement la lentille journalière a baissé de 10 %", depuis début 2020 nous informe Thierry Segaert, secrétaire général de l’APOOB.

Parce que les gens télétravaillent dans leur grande majorité, "qu’ils ne sortent plus non plus pour des restos, des soirées où l’on doit paraître".

(...)