Après une année 2020 très difficile, la bière belge compte sur sa notoriété et son supplément d’âme pour repartir de plus belle.

C’est aujourd’hui la journée mondiale de la bière. Et c’est tout naturellement que l’on pense à notre bière belge dont l’aura ne faillit pas à l’international. Et pas nécessairement grâce aux plus gros brasseurs comme In Bev, ni aux bières d’abbaye (comme Affligem) qui pourtant commencèrent à brasser de la bière sur nos terres à partir du VIe siècle, non : la notoriété belge passe aussi par une multitude de petites brasseries qui ont su habilement se faire désirer dans le monde entier

(...)