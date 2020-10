Supermarchés et centres commerciaux vont devoir revoir la formule ou annuler les rencontres, tout simplement.

On pensait que le Covid-19 était derrière nous, mais voilà que la pandémie nous rappelle à son bon souvenir.

De quoi craindre pour les fêtes de fin d’année mais aussi toutes les activités qui vont avec. On pense aux marchés de Noël qui sont interdits au moins jusqu’au 19 novembre, mais aussi aux visites traditionnelles de saint Nicolas dans les écoles, les entreprises, supermarchés ou encore les centres commerciaux.

Le grand saint étant une personne à risque, il va falloir prendre des mesures pour l’éloigner des enfants, et on peut déjà exclure les photos habituelles des petits sur les genoux de saint Nicolas. "On va se réinventer, comme pour tout le reste", sourit Cristelle Rothfuss, senior marketing manager retail pour le groupe AG real estate, propriétaire de sept centres commerciaux en Belgique, dont le Westland Shopping, les galeries Saint-Lambert de Liège ou encore CIty 2. "Les enfants ne pourront pas approcher saint Nicolas et ne pourront pas aller sur ses genoux, évidemment. Au Westland, nous avons opté pour une estrade que les enfants pourront approcher à deux mètres et ils pourront faire une photo grâce à un système de montage photo. Aux galeries Saint-Lambert, il ne sera pas présent physiquement, mais nous avons opté pour un système d’écrans grâce auxquels les enfants pourront discuter avec saint Nicolas. Du côté de City 2, nous avons un écran de 40 m2 grâce auquel nous pourrons diffuser des vidéos. Nous allons également faire gagner plusieurs listes de jouets aux plus chanceux."

(...)