Halloween n’est pas encore passé, que les rayons des grandes surfaces font déjà la part belle à la Saint-Nicolas et que les producteurs de jouets présentent tout ce qui finira, à coup sûr, sur la liste de nos enfants (voir par ailleurs). Est-ce plus tôt que les autres années, alors qu’on parle d’une possible pénurie de jouets, ou encore que le confinement de l’automne 2020 avait poussé de nombreux Belges à penser aux fêtes plus tôt que prévu ? "Depuis des années, les grandes enseignes se basent sur un délai de dix semaines avant les fêtes, confie Nathalie Roisin, porte-parole du groupe Colruyt. Cela veut dire que nous commençons à proposer des produits et jouets pour la Saint-Nicolas dans nos rayons. Les clients apprécient généralement s’y prendre à l’avance, d’autant plus qu’on parle d’un manque de stock au niveau des jouets et que la crise fait que certains veulent étaler leurs dépenses sur trois mois."