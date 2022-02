La crise sanitaire continue, même si les fermetures sont moins nombreuses qu’il y a un an. En janvier 2021, les soldes d’hiver n’avaient pas eu l’effet escompté pour des commerçants qui se remettaient de deux fermetures imposées en quelques mois. Il y a un an, la période des soldes avait d’ailleurs été prolongée de deux semaines pour tenter de limiter la casse. Cela avait été évoqué cette année, mais cela n’aura finalement pas lieu, faute d’accord entre le ministre Dermagne et le secteur. Il est donc l’heure de tirer le bilan, que le SNI pointe comme très mauvais. " Malgré un bon départ, les soldes n’ont pas été un succès. C’est ce qui ressort d’une enquête menée par le SNI auprès de ses membres. Pas moins de six détaillants sur dix signalent une baisse du chiffre d’affaires par rapport aux soldes de l’année dernière. Seuls 12 % disent avoir mieux vendu. Une bonne moitié d’entre eux conservera son stock pour la prochaine démarque. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : pas moins de 63 % des commerçants parlent d’une baisse du chiffre d’affaires par rapport à l’année dernière. Parmi eux, 24 % parlent d’une baisse de 20 à 40 %. Par rapport à 2019, 27,5 % disent même qu’ils subiront une perte de chiffre d’affaires de plus de 40 %. "

(...)