La crise change les habitudes de tous ceux qui aident le grand saint à honorer ses listes.

Dans un peu moins de trois semaines, saint Nicolas fera sa tournée annuelle. Même si son grand âge le place parmi les personnes à risque et que le confinement partiel modifiera sa tournée, il sera bien fidèle au poste !

Et si son travail sera différent, ce sera aussi le cas pour tous ceux qui lui donnent un coup de main pour répondre aux souhaits des enfants. La fermeture des magasins de jouets change tout, et il faut trouver des solutions pour commander les jouets et remplir la hotte du grand saint. Cette année encore plus que les autres, il ne faudra donc pas traîner pour préparer ce jour attendu par tous les enfants, d’autant plus que le Black Friday et Noël approchent aussi à grands pas.

(...)