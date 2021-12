Des folders qui regorgent de promos, mais sont-elles pour autant de bonnes affaires?

À coups de folders affichant des promotions aussi alléchantes qu’un repas de fêtes, la grande distribution bataille ferme pour s’arroger les faveurs des clients. Plus que jamais, en cette période de pandémie qui voit les restaurants baisser le volet à 23 h, incitant la grande majorité des Belges à réveillonner en petit comité, à la maison.

Pas question pour autant de bouder la fête : les rayons regorgent de mets raffinés et autres plateaux raclette et fondue, toujours très prisés également. Pas facile cependant de s’y retrouver dans le bal des promos. Et pourtant, mieux vaut ne pas céder aux réductions aveuglément et comparer les offres des différents distributeurs avant de passer à la caisse.