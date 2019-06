Consommation La guerre fait rage dans les grandes surfaces…

Dans la grande distribution, la guerre du bio fait rage. Manger mieux est au centre des préoccupations des consommateurs et des stratégies de la grande distribution. Chez Carrefour, Act For Food propose notamment la garantie du bio le moins cher. "Toutes les deux semaines, un organisme indépendant est chargé de comparer les prix d’une très large gamme Carrefour Bio en frais, épicerie, droguerie et parfumerie avec ceux de nos concurrents. Si nécessaire, nous les adaptons à la baisse."

Alors, dans les faits, le bio de Carrefour est-il réellement le moins cher du marché ? Une récente enquête menée par Gondola tend à prouver que la guerre est plus féroce que jamais. Et, selon l’enquête… c’est Colruyt qui remporte la palme du distributeur le moins cher, y compris en ce qui concerne les produits bio.

(...)