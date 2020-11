Il n’y en a que pour eux ! Les calendriers de l’Avent font même l’objet de collections.

Vingt-quatre ou vingt-cinq cases à ouvrir chaque jour jusqu’à Noël : un plaisir réservé aux enfants gourmands ? Pas du tout ! Les calendriers de l’Avent s’offrent désormais avec succès dans le domaine de la beauté, de la décoration d’intérieur, de la gastronomie… S’adressant à une frange de la population clairement adulte. " C’est vrai qu’il y a eu un formidable engouement pour les calendriers de l’Avent depuis trois ou quatre ans, résume Caroline Vindevogel, responsable de la communication chez Neuhaus. On en propose depuis neuf ans mais auparavant, ce n’était pas ça qui boostait nos ventes." Derrière chaque petite porte, une praline. " C’est la troisième année que nous faisons une édition pop-up, plus luxueuse, avec dedans notamment les ‘Irrésistibles’ de notre gamme… et ils partent très vite depuis octobre. Les retours sont très bons : les gens les gardent pour en faire des décos de Noël ", explique encore la responsable.

(...)