Le secteur avait le vent en poupe et le Covid-19 n’a fait qu’accélérer le phénomène.

Cela n’a échappé à personne, le confinement s’est déroulé sous une météo agréable, voire radieuse par moments. L’occasion de prendre l’air lors d’une balade à pied ou à vélo, ou encore de s’offrir une petite brasse, pour ceux qui ont la chance d’avoir une piscine.

Une opportunité qui se démocratise aujourd’hui, entre des prix plus abordables, mais aussi une météo qui rallonge nos étés. "Si on ne profitait de sa piscine que de juin à fin août il n’y a pas si longtemps, ce laps de temps va d’avril à octobre depuis quelques années, note Patrice Dresse, directeur général du Groupement des Entreprises de Construction de Piscines (GECP). Le climat joue un rôle important dans notre secteur qui ne cesse d’évoluer. Entre 2018 et 2019, les ventes ont augmenté de 27 %, et l’augmentation était déjà de 21 % pour 2020 avant le début du confinement."

Et les piscinistes font partie de ceux qui n’ont pas souffert de la crise