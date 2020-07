Payer au juste prix aux producteurs un lait de qualité, c’est la philosophie de

Il y a les laits de distributeurs, les laits de producteurs et depuis quelques années, les laits des consommateurs. Le plus connu se nomme "C’est qui le Patron ?!" et c’est un lait en brique carton sur lequel est clairement annoncée la couleur (bleue) mais surtout la philosophie "Ce lait rémunère au juste prix son producteur".