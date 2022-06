Si vous habitez Bruxelles ou Anvers, vous allez désormais pouvoir vous faire livrer vos courses de chez Colruyt via Collect&Go. La chaîne de magasins annonce ce lundi le lancement de son service de livraison à domicile, assumé par des collaborateurs internes à l'entreprise.

Concrètement, les habitants de Bruxelles et Anvers pourront recevoir leurs emplettes à domicile s'ils ajoutent à leur facture 7€ de frais de livraison et 5,95€ pour la préparation des courses. Pour démarrer, Colruyt va mobiliser une vingtaine de livreurs, mais espère en avoir 50 à disposition d'ici 2023.

"Notre service de livraison à domicile se veut durable et responsable, tant sur le plan social et écologique qu'écconomique. Afin de limiter autant que possible notre empreinte environnementale, nous livrons les courses au moyen de véhicules roulant au CNG. Nous envisageons également d’avoir recours à des véhicules de livraison électriques afin de rendre notre parc automobile plus durable", affirme la chaîne dans un communiqué.

Jusqu'à maintenant, dans huit communes belges, Colruyt faisait appel à la plateforme "Drivers" pour livrer à ceux qui le désiraient leurs achats effectués sur Collect&Go. Mais la société va donc désormais développer son propre service, et étendre le recours à "Drivers" dans les villes de Louvain et Namur, apprend-on également.

L'objectif de Colruyt est clair: "que, d’ici un an, la moitié des ménages belges aient accès à notre service de livraison à domicile".