On a tous déjà pesté sur un caddie qui roule mal, laissé sale par un autre client ou carrément abandonné en pleine rue par quelqu’un ayant jugé plus facile de l’utiliser pour ramener ses courses à la maison que de les porter dans des sacs.

Pour les distributeurs, l’entretien et le remplacement des caddies a cependant un coût qui devrait en inciter plus d’un à se montrer plus précautionneux. Car ce coût, il est indéniable que les enseignes le répercutent sur les prix des produits en rayons.

