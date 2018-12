Parmi ceux qui reçoivent des cadeaux lors des fêtes de fin d'année, un peu plus de 16% n'hésitent pas à remettre en vente un présent qui ne leur a pas plu ou qu'ils avaient déjà. Ce chiffre ressort d'un sondage en ligne mené en septembre auprès de 2.000 Belges, commandé par les entreprises de revente 2ememain.be, Troc.com et Cash Converters. Ces trois acteurs voient leur activité prospérer en cette période de fêtes de fin d'année. Dès le lundi soir en milieu de soirée, des cadeaux que l'on suppose "non désirés" sont apparus sur les sites internet de revente, soulignent-ils mercredi.

Le top 5 des cadeaux qui sont ensuite remis en vente est composé d'articles de décoration, en première place, suivis de bons cadeaux, vêtements, parfums et produits cosmétiques, et livres ou BD.