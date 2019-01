Quatre ans après la coupe du monde au Brésil, les supporters n'ont toujours pas été indemnisés...

Avec des prestations laissant envisager le meilleur pour les Diables Rouges lors de la coupe du monde en 2014, les supporters de l'équipe nationale belge s'étaient envolés vers le Brésil avec un large sourire. Pour certains, le soufflé était vite retombé : conquis par l’offre alléchante proposée par l’Union belge de football et son partenaire néerlandais Sun Reizen, ils devaient loger dans un camping cinq étoiles. Arrivés sur place, ils ont vite déchanté : entre des douches privées d'eau chaude, des toilettes insalubres, des connexions wi-fi et une électricité inexistantes, les supporters qui avaient choisi ce mode de logement avaient même dû camper les pieds dans la boue après des épisodes orageux. Bref, un séjour loin des cartes postales et qui a fortement terni le séjour de rêve que les supporters s'étaient offert pour plusieurs milliers d'euros.

Résultat : certains fans avaient dû se rabattre sur des hôtels de la région, devant parfois débourser plusieurs milliers d'euros supplémentaires pour vivre leur rêve. Représentant pas moins de 206 supporters lésés, Test-Achats avait traîné l'Union Belge et Sun Reizen en justice. L'organisation de défense des consommateurs, partie civile dans ce dossier, demandait un dédommagement de 500 à 5.725 euros par supporter lésé. Soit environ 800.000 euros au total !

L'Union Belge et Sun Reizen avaient été condamnés à 3.000 euros d'amende pour leur "légèreté" et leur imprudence dans l'organisation de l'événement.

En appel, le ministère public a requis, au mois de novembre, la confirmation de la peine prononcée en première instance. "Toute personne affirmant que le camping respectait les exigences de qualité promises ferait violence à la vérité", avait estimé la procureure générale suppléante Jennifer Vanderputten. "Pour les supporters, ce n'était pas qu'un simple voyage. On leur avait promis une véritable 'expérience de fan' dans un lieu présenté comme un parc de vacances. Ce n'est pas ce qu'ils ont eu", avait-elle rappelé.

L'arrêt de la Cour d'Appel devait tomber ce mardi 15 janvier. Il a finalement une nouvelle fois été reporté. Plus de quatre ans après les faits, cette triste saga se poursuit donc...