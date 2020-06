L’interdiction temporaire des promotions, au mois de mars, a eu pour effet de faire grimper en flèche le prix d’un panier moyen dans les supermarchés. Test-Achats nous livre en exclusivité sa nouvelle analyse des prix, prouvant que l’on est encore loin d’un retour aux prix d’avant la pandémie, surtout chez Colruyt et Collect&Go. "Lorsque la pandémie a éclaté et poussé aux comportements de stockage, nous avons décidé de suivre l’évolution des prix dans les supermarchés" , indique Julie Frère, porte-parole de Test-Achats. "Nous le faisons depuis début mars, juste avant de commencer le confinement, sur la base d’un panier de 267 produits."

Immédiatement, les prix dans les différents supermarchés ont commencé à augmenter par rapport au début du mois de mars. "Notre panier de produits est devenu plus cher chez Colruyt et Carrefour Hyper (+5 %) et chez Collect&Go (+4 %)."

(...)