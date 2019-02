Le plastique fait partie des polluants dans la ligne de mire depuis plusieurs années déjà. Qu’il s’agisse des sacs à usage unique, de la vaisselle jetable ou encore des cotons-tiges, de nombreuses solutions sont à l’étude ou déjà disponibles pour se passer de plastique.

Dans le cadre de ses actions visant à réduire la vente de plastique à usage unique, Carrefour a décidé d’arrêter l’achat de cotons-tiges en plastique à partir du 1er mars 2019. Il est le premier distributeur en Belgique à prendre cet acte fort.

Les cotons-tiges en plastique disparaîtront progressivement des rayons des magasins Carrefour à compter du 1er mars prochain. Les alternatives proposées sont des cotons-tiges bio et non bio dont le bâtonnet est en papier. Ces références sont déjà disponibles en magasin.

Dans les semaines qui suivent, Carrefour cesse également la vente de pailles, de gobelets, de couverts et verres en plastique à usage unique dans ses magasins. Ils sont remplacés par des alternatives durables. Toutes ces mesures sont le résultat de l’acte 9 d’Act For Food où Carrefour s’engage à bannir les articles en plastique à usage unique et à favoriser toutes les alternatives écologiques.