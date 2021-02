La croissance du secteur a été dopée par le coronavirus.

Le premier confinement, au printemps dernier, fut marqué par un mouvement de panique dans le chef des consommateurs. On se souvient de la ruée sur le papier toilette, exemple de cet inconditionnel besoin de faire des stocks. Rayon alimentaire, difficile d’en faire autant avec les produits frais, mais le Belge a visiblement bien rempli ses congélateurs et a conservé l’habitude de consommer des produits surgelés depuis. Dans la grande distribution, on confirme une hausse des ventes à deux chiffres, s’établissant à 12 % chez Carrefour et même 21 % sur la marque propre et 96 % sur le bio.

"Ces chiffres record s’expliquent essentiellement par le stockage, indique Siryn Stambouli, porte-parole de Carrefour. Cela s’est clairement marqué pendant le confinement, avec également une vente record de… congélateurs."

(...)