Alors que les derniers résultats de Carrefour Belgique faisaient état d’une perte de près de 56 millions d’euros, le groupe poursuit activement son plan de transformation, axé sur le programme Act For Food, mais aussi sur la rénovation de points de vente et sur de nouvelles innovations. Avant l’été, c’est le tout premier Carrefour Bio qui a ouvert ses portes, tandis qu’à chaque rénovation d’hypermarché on assiste à une brochette de nouveautés, qui seront déclinées ou non dans les autres points de vente en fonction du return de la clientèle.

Ce 6 septembre, Carrefour inaugure donc officiellement son hyper relooké à Evere, en dessous des bureaux du siège. Parmi les nouveautés déjà testées ailleurs, on notera un Carrefour Café (comme précédemment à Belle-Île), l’endroit où le client peut se "poser" pour consommer un plat, trouver une solution repas, une boisson (l’offre se trouve rassemblée dans la zone "on the go" à l’entrée du magasin). "S’il le désire, le client peut aussi y consommer un plat préparé, des sushis, une pâtisserie ou tout autre unité de besoin choisie dans l’un ou l’autre rayon dans le magasin. Dans cette zone, le client pourra aussi recharger son GSM via port USB ou électricité, cette zone est équipée de wi-fi, micro-ondes et d’une machine à café", explique Marco Demerling, porte-parole du groupe.

(...)