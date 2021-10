Comme de coutume, c’est 6 semaines avant le passage de Saint-Nicolas que les supermarchés ont déployé leur offre de jouets. Une fois encore, comme dans les chaînes spécialisées, c’est à coup de promotions que ces revendeurs tentent d’attirer le grand saint. Bonne nouvelle, comme le confirmait le bureau d’analyse NPD lors de l’élection du jouet de l’année, il n’y a pas (encore) d’augmentation des prix. Les jouets qui étaient sur le marché l’an dernier sont affichés au même prix cette année. Tout au plus peut-on craindre une augmentation après le nouvel an, consécutive à la hausse des matières premières, de l’énergie et, surtout, du transport. Place donc au shopping de Saint-Nicolas en quête des meilleures promotions et réductions.