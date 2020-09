Le groupe développe un partenariat avec Food-X Technologies et va bâtir son premier centre de préparation de commandes.

Le confinement a accéléré le développement de l’e-commerce alimentaire en Belgique. Les distributeurs ont ainsi été noyés sous les commandes et ont attiré une nouvelle clientèle, même si depuis le déconfinement nombreux sont les consommateurs à avoir repris le chemin des grandes surfaces. Il n’en demeure pas moins que l’e-commerce alimentaire a le vent en poupe et ses plus belles années devant lui. Chez Carrefour, il était impératif de passer à la vitesse supérieure et de se doter des meilleurs outils pour répondre à cette demande croissante.

(...)