Il y a quelques jours, à Paris, Carrefour ouvrait son premier restaurant, baptisé Bon appétit. Ce qui n’est pour l’heure qu’un test préfigure bien la nécessité pour la grande distribution de diversifier ses activités. La restauration semble une voie inéluctable après avoir considérablement étoffé l’offre "on the go", comprenez des solutions de repas à emporter. Manger sur place des plats équilibrés à prix abordable est une réelle demande des consommateurs.

Dans ses derniers concepts d’hypermarchés, dont celui ouvert à Mont-Saint-Jean, Carrefour ménageait déjà une place importante à la restauration.

Avec un café à l’entrée du magasin, un bar à soupe, un pizzaiolo, un traiteur ou encore des sushis et des pizzas, Carrefour offrait déjà de nombreuses facilités et possibilités de restauration, principalement à emporter mais qui pouvait également être consommée sur place.

Le tout dans un environnement de grande surface pour permettre à la clientèle d’effectuer également ses courses. Si le concept de Bon appétit est pour l’instant réservé au territoire français, il ne fait aucun doute que Carrefour Belgique va également développer son offre de restauration.

C’est le cas avec l’ouverture du tout premier Carrefour café dans son ancien hypermarché de Belle-Île à Liège, devenu Market. Ce concept, qui allie la restauration et la grande distribution, sera également déployé dans d’autres points de vente de l’enseigne.

L’enseigne entend proposer une nouvelle expérience de consommation, avec des solutions de repas pour chaque moment de la journée. Les clients pourront y déguster divers plats, pour la plupart préparés sur place : salades, sandwichs, sushis et quiches fraîches proposés par un fournisseur local.

Cette nouvelle zone regroupe l’offre complète des solutions de restauration rapide, notamment les produits de la gamme Carrefour Lunch Time, que les clients pourront consommer sur place s’ils le souhaitent. En outre, Carrefour considère ce corner café de 82 m² comme l’endroit idéal pour organiser des workshops.

Pas encore de restaurant à proprement parler, comme Bon appétit, mais il se murmure de plus en plus que le nouveau concept qui sera prochainement inauguré dans l’hypercentre de Bruxelles pourrait être... un restaurant.