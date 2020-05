La SNCB va faire un geste auprès des navetteurs mais pas sur tous les abonnements.

Si la période est au déconfinement, l’épidémie a poussé de nombreux navetteurs à ne plus prendre le train afin de réduire le risque de contamination.

Depuis le 4 mai dernier, la SNCB et Infrabel mettent tout en œuvre pour offrir une offre de trains maximale. Mais de nombreux voyageurs payent toujours leur abonnement sans pouvoir en profiter. Face à cette situation, Ecolo avait interpellé la compagnie ferroviaire début avril et souhaitait faire prolonger les abonnements Go Pass et Rail Pass aux abonnés. Une demande qui était restée sans réponse. Mais ce lundi, la SNCB a décidé de prolonger la validité des Youth Multi (anciennement Go Pass 10) jusqu’au 30 juin pour ceux dont la fin de validité tombe pendant le confinement, soit depuis le 18 mars dernier. Et alors quid des autres abonnements ? "Tous les produits de la SNCB sont remboursables selon les conditions habituelles et générales de vente. Ainsi, pour chaque produit concerné, il faut aller voir sur notre site web pour s’informer des conditions permettant un éventuel remboursement. Par rapport aux cartes multi-trajets (le Go Pass 10), leurs validités seront en effet prolongées. Pour les abonnements annuels, soit scolaires soit domicile-travail, un remboursement total ou partiel est possible par l’employeur, il faut également se rendre sur notre site web", précise Vincent Bayer, porte-parole de la société ferroviaire.

Pour rappel, la SNCB a lancé il y a peu #MoveSafe, une action qui présente les nouvelles mesures prises par la SNCB ainsi que les recommandations et demandes formulées auprès des usagers pour voyager, ensemble, en toute sécurité. Elle est diffusée sur le site de la SNCB et sur les réseaux sociaux.