Près de 20 mois après son lancement, le service de livraison en points d’enlèvement installés dans des supermarchés Lidl affiche un nombre record de 20 000 commandes ! Par ce service, l’enseigne offre à ses clients la possibilité de réceptionner des colis de sa propre boutique en ligne (4 000 produits non alimentaires) ou d’autres webshops. Une offre qui séduit le consommateur, heureux de pouvoir retirer sa commande tout en effectuant ses courses. "Un client sur trois réalise ses courses dans le magasin Lidl après le retrait de sa commande", se réjouit-on du côté du discounter. Un an après la mise en fonction des trois premiers points d’enlèvement (Ekeren, Hamme et Evere) le discounter décide de développer plus largement le projet et installe trois nouveaux distributeurs de paquets (...)