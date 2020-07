Ces publicités ne passent plus inaperçues - pour ne pas dire qu’elles envahissent les fils d’infos - depuis quelques jours sur les réseaux sociaux. Ces pubs, ce sont celles de commandes en ligne de masques de protection contre le coronavirus et à l’image de vos films, séries ou comédiens préférés.

En effet, des masques lavables et réutilisables à l’effigie de Friends, Casa de papel, Freddy Krueger, Scouby-Doo, Anonymous, Harry Potter, les héros Marvel (Batman, Superman, etc.), Johnny Hallyday, Star Wars ou encore même le masque du Doudou pullulent en ce moment sur les réseaux sociaux. On retrouve des centaines de modèles avec des tailles différentes et des prix qui varient entre 7-15 euros généralement, mais pouvant monter parfois jusqu’à 80 euros. Ou quand des sociétés récupèrent la crise actuelle pour faire du merchandising ou de l’argent sur le compte de la pop culture. Plutôt bien ou mal vu ? Les internautes sont divisés.