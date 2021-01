Cora et Cash Converters ont décidé d’unir leurs forces pour proposer à la clientèle des hypermarchés (à commencer par celui de Rocourt), l’occasion de vendre et d’acheter des objets d’occasion. Surfant sur la vague du recyclage, plus que jamais tendance, Cora pourra s’appuyer sur le leader de l’achat-vente de seconde main.

Au sein d’un espace de 78 mètres carrés, les clients du magasin de Rocourt auront tout loisir de vendre ou d’acheter différents objets, avec une garantie d’un an. Un mode de consommation qui a le vent en poupe puisque chaque année, ce sont pas moins de 4 Belges sur 10 qui achètent ou vendent au moins un objet d’occasion.

Si l’aspect économique de la revente ou de l’achat reste primordial (envie de faire une bonne affaire), l’aspect environnemental prend de plus en plus le pas. En effet, en donnant une seconde vie à des produits dont ils ne se servent plus ou en privilégiant l’achat de produits d’occasion, les consommateurs peuvent agir positivement pour la planète. Economies et écologie vont de pair.

“Avec ce nouveau shop in the shop de 78 m2 dédié aux produits de seconde main, Cora Rocourt propose à ses clients une expérience de consommation qualitative et réfléchie. Chaque acte d’achat ou de vente devient un acte unique”, précise Gilbert Debes, directeur du Cora Rocourt. “En leur facilitant l’accès au marché de l’occasion, nous proposons à nos clients un mode de consommation plus responsable. 2020 fut une année compliquée pour nombre de nos clients, il nous tenait donc particulièrement à cœur de pouvoir soutenir leur pouvoir d’achat et d’inscrire notre enseigne dans cette démarche sociétale.”

Outre un assortiment de produits d’occasion, le point de vente au sein du Cora a la particularité de proposer aux clients l’alternative d’acheter leurs objets en cash ou en bons d’achats Cora. Dans ce dernier cas, Cora offrira 10 % de valeur en plus aux clients qui pourront valoriser la revente de leurs articles comme bon leur semble dans leur hypermarché.